Katy Perry col pancione incanta il Tomorrowland Around The World

Mancano pochi minuti alle ore 22, in Italia, quando l'immenso, immaginario e immaginifico palco del Tomorrowland Around The World si tinge di colori pastello e una mongolfiera appare sullo sfondo. Sopra c'è Katy Perry, all'ottavo mese di gravidanza, ma che non ha voluto mancare l'appuntamento con questo straordinario festival.

approfondimento Katy Perry su Instagram: "Non si è mai troppo incinte per un crop top" La sua esibizione dura poco più di un quarto d'ora ma è intensa: propone alcuni brani della sua storia e regala ai fan, e al popolo del Tomorrowland, un assaggio di Smile, il suo nuovo album di inediti in uscita il prossimo 14 agosto. Per l'occasione veste di arancione, l'abito è impreziosito da grossi pois bianchi. I capelli sono dello stesso colore così come i guanti, c'è solo un bordo della gonna tra il fucsia e il viola a spezzare il mono-cromatismo. Sembra di essere immersi in una versione Pop di Alice nel Paese delle Meraviglie. La sua band porta dei cilindri giganti che scendono con le larghe tese fino alla vita nascondendone l'identità. Alle sue spalle danzano due conigli giganti e il finale è un gioco di fuochi artificiali.