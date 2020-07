Katy Perry su Instagram: "Non si è mai troppo incinte per un crop top"

In attesa di ascoltare il suo nuovo album, in arrivo il 14 agosto, Katy Perry ( FOTO ) continua a raccontare la sua gravidanza sui social e a mostrare con orgoglio il suo pancione. Anche ad inizio settimana la cantante ha scelto di pubblicare una serie di scatti dove indossa alcuni capi della sua nuova linea di merchandising. In particolare in una delle foto appare con un crop top e shorts da palestra anni '70 che rivelano il pancione. Katy Perry invita a sorridere e scrive nella didascalia: " Mai troppo incinta per un crop top e mai troppo sicura per una mascherina". Nella seconda foto invece indossa un cappellino da baseball e una collana stile tennis arcobaleno, mentre nell’ultimo scatto indossa una mascherina rossa con scritto a chiare lettere blu: " Smile ". Un invito a sorridere ma anche il titolo del suo nuovo album in arrivo il 14 agosto.

La pace con Taylor Swift

Nei primi giorni di luglio Katy Perry ha infatti annunciato l’uscita del suo sesto album per un’estate 2020 davvero indimenticabile. Con una bambina in arrivo, proprio ad agosto, e tanta nuova musica, la cantante sta spesso rilasciando interviste per presentare il suo progetto discografico. Ovviamente in ogni chiacchierata sono tanti gli argomenti affrontati e negli ultimi giorni è tornata a parlare anche della ritrovata amicizia con Taylor Swift. Dopo una faida durata sei anni, Katy Perry è apparsa a sorpresa nel video “You Need to Calm Down”, canzone della collega. Nelle immagini si scambiano un abbraccio che vale più di mille parole. Katy Perry è tornata sull’argomento e ha spiegato i motivi di questa scelta: "I gossip e le bugie prendono l'ascensore. Ma la verità prende le scale... il tempo dirà la mia storia. La cosa per cui sono così grata è che abbiamo fatto pace e che lo abbiamo fatto pubblicamente come esempio di redenzione. È dura per le ragazze, crescendo tra le cricche che si formano a scuola, le meschinità e tutte quelle cose. Adesso siamo super amichevoli. Ho sempre desiderato il meglio per lei e ora possiamo parlare del meglio che vogliamo l'una per l'altra".

La scomparsa di Mighty, l’adorato cane di Orlando Bloom

Anche Orlando Bloom, fidanzato di Katy Perry (LE FOTO DELLA COPPIA), è al centro dei media per il decesso dell’amato cane Mighty. Dopo aver annunciato una ricompensa da 5000 dollari per chiunque avesse informazioni, l’attore ha pubblicato un post sui social per ufficializzare il decesso del cagnolino dopo 7 giorni di ricerche. Nel lungo messaggio Orlando Bloom racconta di aver pianto per tutta la settimana: “Sono così grato di aver imparato dal mio piccolo che l’amore è eterno. Sono sicuro che mi stava guardando, mentre fischiettavo in ogni cortile, sapendo che stavo facendo tutto il possibile per rispettare il nostro legame. Era più che un compagno di vita. Mi dispiace. Ti amo. Grazie”. Nella foto pubblicata Orlando Bloom mostra anche il suo nuovo tatuaggio, il nome del cagnolino sul petto all’altezza del cuore.