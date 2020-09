Matrimonio Elettra Lamborghini, l'addio al nubilato è tutto rosa

A poco più di tre settimane dal matrimonio, la cantante di Musica (E il resto scompare) ha dato il via ai festeggiamenti in compagnia dei suoi amici più cari

Elettra Lamborghini: via ai festeggiamenti

approfondimento

Matrimonio Elettra Lamborghini: svelato il (probabile) vestito

In queste settimane la cantante di Pem Pem ha raccontato i preparativi del matrimonio tramite foto e video condivisi sul suo profilo Instagram che conta più di sei milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita: dalla scelta dell’abito a quella della location.

In queste ore Elettra Lamborghini, classe 1994, è alle prese con i festeggiamenti per l’addio al nubilato insieme ad amici e affetti cari.

La voce di Musica (E il resto scompare) ha pubblicato alcuni momenti divertenti sul social conqusitando immediatamente l'attenzione dei fan, il minimo comun denominatore? Ovviamente il colore rosa.

La giornata è stata aperta dall'incontro con gli amici che avranno il compito di affiancarla per tutte le prossime ore, ma un imprevisto ha caratterizzato l’inizio; infatti, Elettra Lamborghini si è imbattuta in un gruppo di ragazzi mascherati alle prese anche loro con i festeggiamenti per un addio al celibato.

Il futuro sposo, vestito da Biancaneve e accompagnato da amici nei panni dei Puffi, ha simpaticamente posato insieme alla cantante, ma un’altra coincidenza ha unito le due feste, ovvero entrambi i matrimoni saranno celebrati il 26 settembre.