Matrimonio Elettra Lamborghini: svelato il (probabile) vestito

Il vestito di Elettra Lamborghini

approfondimento

Elettra Lamborghini a Napoli per cercare l'abito da sposa

“Ho scelto un abito fantastico. Solo che devo stare a dieta per un mese esatto. E dopo le nozze racconterò la mia vita in una serie tv per Real Time. Sarà una bomba. Preparatevi”: queste le parole di Elettra Lamborghini, pronta a sposare il suo Afrojack (FOTO).

Come sarà il vestito? Se la cantante terrà fede a quanto svelato da Chi, sarà un principesco insieme di balze e di tulle. A pochi giorni dalle nozze Elettra Lamborghini sceglie l’abito da sposa in un atelier napoletano con Enzo Miccio, wedding planner delle dive. Il matrimonio con il dj e produttore Afrojack è atteso per il 26 settembre, scrive la rivista sul profilo Instagram ufficiale. Annunciando così un cambio di data, dal momento che le nozze erano inizialmente attese per il 6 settembre.

Secondo le indiscrezioni, il matrimonio andrà in scena in una villa sul lago di Como, con testimoni di nozze - per la sposa - le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia e la migliore amica Simona. Le fedi sono state acquistate in una gioielleria di via Montenapoleone e, agli invitati, è stato chiesto di sottoporsi al tampone per festeggiamenti in sicurezza.