Justin Bieber è l'artista più ascolato su Spotify

Justin Drew Bieber , questo il nome all’anagrafe, è uno degli artisti più celebri e amati a livello internazionale. In oltre un decennio di carriera la popstar ha inanellato continui consensi affermandosi come una delle voci protagoniste nell’Olimpo delle sette note.

Justin Bieber: il successo

Nel corso degli anni Justin Bieber ha conquistato le classifiche in ogni angolo del pianeta. Dalla grande affermazione mediatica con One Time al recente successo di Changes, certificato con un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Justin Bieber, classe 1994, ha dominato le chart conquistando anche milioni di visualizzazioni su YouTube, tra i suoi videoclip più celebri troviamo quelli dei brani What Do You Mean? e Yummy, rispettivamente a quota oltre due miliardi e più di mezzo miliardo di visualizzazioni.