Justin Bieber scherza per promuovere "Monster": "Chi è Shawn Mendes?"

Recentemente Mendes ha confermato di essere sempre stato un grande fan di Justin Bieber. “Lui era tutto. Era quello di cui tutti parlavano, il cantante che tutti volevano cantare e ballare. Mi ha completamente ispirato a iniziare a cantare. Per me era come Elvis” ha rivelato in un’intervista a Vman realizzata da Elton John. "Ho chiamato Justin e gli ho detto: 'Ho questa canzone e significa molto per me. Se significa qualcosa di serio anche per te e vuoi metterci qualcosa di tuo, di vero, per favore sii parte di questo con me'. E lo ha fatto. Da allora, siamo diventati più vicini che mai. A volte penso che la musica arrivi per un motivo più grande, che, per me in questo caso, è creare una canzone per ispirare le persone, ma anche creare un'amicizia che non c'era prima".