Justin Bieber, Anyone è la nuova canzone in uscita a Capodanno

Il countdown dei fan è partito da tempo. Il concerto di Capodanno organizzato da Justin Bieber ( FOTO ) sta attirando le attenzioni giorno dopo giorno con indiscrezioni sull’evento e le sorprese che il cantautore ha organizzato per dire addio al 2020 e accogliere il nuovo anno. Per l’occasione potrebbe essere rivelata anche la nuova canzone “ Anyone ”, un’indiscrezione che nasce dalla pubblicazione di parte della scaletta del concerto . Il titolo del brano è presente tra quelli che Justin Bieber eseguirà dal vivo e il rilascio ufficiale potrebbe arrivare il primo dell’anno. Il concerto di Capodanno si terrà in streaming e con accessi multipli con un solo biglietto per soddisfare le esigenze di tutti i fan dell’artista. il concerto arriva a dieci mesi dall’uscita dell’album “Changes” ed è il primo evento live di Bieber dal 2017 a oggi, ovvero dal suo “Purpose World Tour”.

Il nuovo singolo e il possibile nuovo album

“Anyone” non è presente in “Changes”, ultimo album di inediti di Justin Bieber ma non dovrebbe essere il primo estratto di un nuovo progetto discografico in arrivo per quest’anno. In un breve video in collegamento con l’amico Judan Smith, il cantante non ha resistito e ha voluto far sentire un brevissimo estratto della canzone, rivelandone anche il titolo. Nel video è possibile anche vedere la reazione della moglie Hailey Baldwin, entusiasta ed emozionata per la nuova canzone “amo davvero tanto questa canzone”, ha rivelato la donna. Justin Bieber aveva preannunciato la possibilità di pubblicare un disco entro la fine del 2020 ma le possibilità si assottigliano sempre di più e in tanti pensano ad un rinvio a data da destinarsi. “Anyone” potrebbe però essere una succosa anticipazione e arriva dopo la collaborazione di Justin Bieber con Shawn Mendes per la canzone “Monster” presente nell’ultimo album di quest’ultimo.