San Valentino, a Bari l’amore tra due infermieri del reparto Covid

L'ospedale barese ha voluto celebrare il 14 febbraio pubblicando sul suo account Instagram la foto dei due giovani, ancora coperti dalle protezioni lavorative. Michele è impiegato in Pneumologia e Antonella in Nefrologia

"Gli sguardi intensi attraverso la visiera - si legge nel post - Gli incontri quotidiani in ospedale. La condivisione emotiva della stessa esperienza. E le chiacchierate durante le pause di lavoro. È nato così l’amore in corsia". I due giovani infermieri si sono infatti conosciuti e innamorati in pieno lockdown quando era vietato uscire e si poteva solo andare a lavorare. La loro fotografia (pubblicata dall'ospedale in cui lavorano), bardati dalla testa ai piedi, con tutoni, mascherine, guanti, visiera, mentre si baciano simbolicamente, è rimbalzata sui social.

Si sono innamorati in piena pandemia, tra le corsie di un ospedale ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ). È nata così la storia d'amore di Antonella e Michele, due infermieri dell Policlinico di Bari in servizio rispettivamente nei reparti Covid di Nefrologia e Pneumologia. Ed è con la loro foto che l'account Instagram dell'ospedale barese ha voluto, oggi, augurare buon San Valentino.

Le parole dell'innamorato

"Il Policlinico mi ha regalato quello che tutti sognano: l'amore e il lavoro – ha scritto Michele per ringraziare la direzione dell'ospedale – Ho conosciuto medici, operatori sociosanitari, infermieri che non sono mai stati solo colleghi ma degli amici con cui ho condiviso tutto. Gioie e dolore. E in corsia ho conosciuto la mia ragazza e per questo non basterebbero i grazie, perché senza il Policlinico non ci saremmo mai trovati". Così oggi festeggiano il loro San Valentino, augurando a tutti gli innamorati di trovare la felicità, anche nei momenti più difficili.