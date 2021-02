1/17 ©Ansa

Per il governo Draghi si apre una settimana di scelte decisive sulle strategie anti-pandemia e il Recovery Fund. Ma prima il passaggio del discorso programmatico del premier e il voto di fiducia, la nomina dei sottosegretari e la decisione sul commissario per l’Emergenza Arcuri. Ecco l’agenda di Draghi per i prossimi giorni

