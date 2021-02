"Alla fine del giro di incontri" con le parti sociali, "proporrò un'agenda delle questioni da affrontare che tra le priorità vede, come ho espresso: ammortizzatori sociali e crisi occupazionale di donne e giovani. Questo è l'orizzonte sul quale credo sia urgente iniziare a muoverci". A dirlo, attraverso un post un su Facebook, è il neoministro del Lavoro, Andrea Orlando, dopo aver incontrato, in videoconferenza, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. "Dal confronto - sottolinea - sono emerse una serie di questioni molto serie e importanti, aggravate dalla crisi economica e sociale che colpisce il Paese e che richiedono risposte urgenti ed efficaci" (GOVERNO DRAGHI: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - TUTTI I MINISTRI ).

Furlan: "Da Orlando riforma ammortizzatori entro fine mese"

"È importante che il ministro Orlando si sia impegnato già oggi a portare entro la fine del mese una proposta del governo sulla riforma degli ammortizzatori sociali e di scenario sulle politiche attive, oltre che un'agenda sulle altre questioni aperte a partire dal tema dell'occupazione delle donne e dei giovani", ha fatto sapere a sua volta il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine del primo incontro con il neoministro.

Landini: "Impegno Orlando a riconvocarci entro febbraio"

Nei piani, dopo questo primo incontro, ci sono altri confronti, come ha anticipato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Il ministro "si è assunto l'impegno di riconvocare le organizzazioni sindacali entro la fine di questo mese", ha spiegato. "Abbiamo ribadito la necessità di prorogare il blocco dei licenziamenti, dando continuità alla cassa Covid e incentivando anche i contratti di solidarietà e di espansione in alternativa ai licenziamenti", ha aggiunto. Mentre la Cisl ha espresso al ministro "la contrarietà al salario minimo per legge". I sindacati - ha detto Furlan - hanno anche chiesto ad Orlando l'apertura di un confronto sulle pensioni ed in particolare sulla necessaria flessibilità in uscita, vista la scadenza a fine anno di quota 100.

Le richieste dei sindacati

“Occorre - ha spiegato ancora Furlan - accelerare la proroga della cassa covid ed il blocco dei licenziamenti, coprire nel prossimo decreto ristori i lavoratori precari ed atipici che erano rimasti fuori dai precedenti provvedimenti, aprire immediatamente i tavoli per la rivisitazione degli ammortizzatori sociali per dare le giuste tutele a quei lavoratori oggi esclusi. Nello stesso tempo - ha aggiunto - occorre subito avviare il confronto sul rilancio delle politiche attive del lavoro, oggi praticamente assenti nel nostro Paese, con l'obiettivo di costruire una sinergia tra i centri pubblici per l'impiego e le strutture private, in un rapporto nuovo tra territorio, scuola, università ed imprese”.