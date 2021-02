Covid, Galli: "Varianti? Ho reparto invaso, presto problemi seri"

"Le varianti non ce le siamo inventate noi, ci sono, sono maggiormente contagiose, e non possiamo fare trattativa politica o sindacale con il virus: il virus segue le sue modalità di trasmissione". Così Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano a Mattino 5. Poi: "Siamo tutti d'accordo che vorremo riaprire, ma io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti e tutto fa pensare che a breve avremo problemi più seri". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le dichiarazioni

Infine: "Il rischio di esagerare nel chiedere ulteriori chiusure è inferiore alla probabilità di avere di nuovo ragione: se si guardano i numeri di casi di altri paesi mostrano che le varianti si sono diffuse molto più rapidamente".