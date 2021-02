2/23 ©LaPresse

Al momento sono tre i vaccini distribuiti in Italia: Pfizer (3.288.870), Moderna (112.800), AstraZeneca (249.600). La maggior parte delle dosi sono state somministrate a operatori sanitari e sociosanitari (2.070.593). A seguire il personale non sanitario (577.556), ospiti delle Rsa (333.546) e anziani over 80 (96.958)



Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI