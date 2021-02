Vaccini, in Italia superata quota 3 milioni di dosi somministrate

I dati suddivisi per categorie

Dal report si evincono poi anche altri dati. Del totale, sino ad oggi, gli operatori sanitari e sociosanitari hanno usufruito di 2.063.001 somministrazioni di vaccino contro il coronavirus, mentre il personale non sanitario è arrivato a quota 574.701. Tra le altre categorie, gli ospiti delle strutture residenziali sono stati coinvolti da 330.517 somministrazioni, con gli over 80 nell'ambito delle strutture mediche attualmente a 88.913 somministrazioni.

Le fasce d'età

Nelle somministrazioni di vaccino alla popolazione italiana, 1.925.859 sono state donne mentre 1.131.273 uomini. Considerando, invece le fasce d’età, sono state 3.321 quelle tra i ragazzi con età compresa tra 16 e 19 anni, 319.584 nella fascia 20-29 anni, 463.900 in quella 30-39 e 576.935 in quella 40-49. Ecco poi la fascia d’età maggiormente coinvolta sin qui, che riguarda le persone che hanno un’età compresa tra 50 e 59 anni: sono state, sin qui, 760.424 le somministrazioni di vaccino. Nella fascia 60-69 anni sono, infine, 472.465, 117.355 in quella 70-79, 213.204 in quella 80-89 e 129.944 tra gli over 90.