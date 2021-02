Palù (Aifa): "AstraZeneca a over-55? Forse anche noi rivaluteremo"

Oggi riunione esperti su somministrazione AstraZeneca over-55



Secondo quanto appreso dall'ansa, nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, si terrà una riunione tra gli esperti del ministero della Salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per decidere in merito alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid AstraZeneca anche agli over-55.

Alla riunione parteciperanno anche i rappresentanti delle Regioni. L'Aifa, al momento, raccomanda l'uso del vaccino AstraZeneca per le persone di età compresa tra i 18 e 55 anni, in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione da Sars-CoV-2. Il regolatore dell’Unione europea (Ema) ha deciso, invece, di dare l’ok al composto per tutte le fasce di età al di sopra dei 18 anni, dunque anche per gli over 55. Posizione condivisa anche dagli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che raccomandano il vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche per le persone con età superiore ai 65 anni.



Oms ha approvato l'uso di emergenza per il vaccino AstraZeneca



Proprio nella giornata di ieri, 15 febbraio, è arrivato il via libera da parte dell'Oms all'uso di emergenza del vaccino messo a punto da AstraZeneca e Università di Oxford. Questa importante autorizzazione permetterà una diffusione più rapida del vaccino a livello globale, soprattutto nei Paesi fino ad ora privi di immunizzazione, attraverso Covax, un'iniziativa internazionale avviata negli scorsi mesi dall'Oms con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il Covid-19 e garantire un accesso giusto ed equo a tutti i Paesi del mondo.