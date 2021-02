Covid, Oms raccomanda vaccino AstraZeneca anche per gli over 65

Queste sono alcune delle raccomandazioni indicate in un documento redatto da 15 esperti di un gruppo dell'Oms specializzato nelle immunizzazioni. Il vaccino AstraZeneca, secondo il team di esperti, può essere impiegato anche nei Paesi in cui "sono presenti le varianti" del coronavirus .

Vaccino AstraZeneca: le indicazioni dell'Aifa



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), invece, in attesa di ulteriori studi, raccomanda l'uso del vaccino AstraZeneca per le persone di età compresa tra i 18 e 55 anni, in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione da Sars-CoV-2.

"Si attendono maggiori evidenze sul rapporto beneficio/rischio del vaccino prima di suggerirne la somministrazione nei soggetti di età più avanzata", precisa l'Aifa in una nota.