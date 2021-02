Vaccino AstraZeneca, ecco le ultime raccomandazioni dell'Aifa

Sono contenute nell’ultima circolare pubblicata, dal titolo “Aggiornamento vaccini disponibili contro Sars-Cov-2/Covid-19 e chiarimenti sul consenso informato”. Tra le indicazioni, quella legata alla “verifica dello stato di salute e/o di patologia anche in occasione della seconda somministrazione”, per la quale, tra l’altro, deve essere previsto l’utilizzo dello stesso vaccino di AstraZeneca ricevuto con la prima dose, al fine di completare il ciclo di vaccinazione

Una verifica su eventuali modificazioni dello stato di salute

E’ l’ultima circolare, datata 9 febbraio, in ordine di tempo che aggiorna sulle raccomandazioni delle autorità sanitarie in merito ai sieri anti coronavirus, nello specifico proprio quello di AstraZeneca. "E’ necessaria una verifica da parte del personale sanitario preposto alla vaccinazione in merito ad eventuali modificazioni dello stato di salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima dose, ivi compresi eventuali reazioni avverse e/o effetti collaterali, da annotarsi nella scheda anamnestica", si legge ancora nel documento. In merito al consenso informato, si spiega inoltre, la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose “è valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo di prima e seconda dose”. Non è dunque necessaria la compilazione ulteriore del modulo di consenso all'atto della seconda dose vaccinale.

Usare lo stesso vaccino

Gli esperti segnalano poi ancora che non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità del “Covid-19 Vaccine AstraZeneca” con altri vaccini anti-Covid per completare il ciclo di vaccinazione. Infatti, si legge, "i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di Covid-19 Vaccine AstraZeneca devono ricevere la seconda dose di Covid-19 Vaccine AstraZeneca per completare il ciclo di vaccinazione".