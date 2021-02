2/11 ©Ansa

L'Agenzia della Entrate, sul proprio sito, ricorda che per accedere ai propri servizi telematici, in linea con quanto previsto dal decreto Semplificazione (Dl 76/2020), dal 1 marzo non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse

Bonus affitto, nuovo modulo per la cessione del credito