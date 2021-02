Dal bonus pubblicità a quello edicole, è stata istituita una lunga lista di codici tributo da utilizzare da parte dei destinatari di avvisi bonari per la restituzione di una parte di credito non spettante: in sostanza, da parte di chi ha ricevuto somme in misura superiore a quella prevista. I dettagli sono contenuti nella risoluzione numero 10 del 16 febbraio 2021