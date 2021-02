Con la legge di Bilancio 2021 sono stati istituiti, confermati o rafforzati diversi aiuti economici per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e non, ma anche per la formazione 4.0, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica, la ricerca così come per lo sviluppo del Sud, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e per la quotazione o la riorganizzazione delle Pmi