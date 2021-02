Bonus Irpef febbraio, a chi spetta e come ottenerlo

1/12 ©Ansa

Da martedì 23 febbraio, il bonus Irpef (ex bonus Renzi) sarà riconosciuto dall’Inps anche ai percettori di Naspi, cioè ai contribuenti che per cause non imputabili alla loro volontà hanno perso il lavoro e si trovano in uno stato di disoccupazione

Iscro, indennità per autonomi con partite iva, di cosa si tratta