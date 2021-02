Bonus a rischio con il nuovo governo? Cosa pensa Draghi dei sussidi

8/12 ©Ansa

Tuttavia alcuni partiti e i loro esponenti stanno già parlando delle misure che secondo loro non andrebbero toccate: "Il Superbonus al 110% è una delle misure più consistenti messe in campo per rilanciare la crescita e tutelare l'ambiente - ha detto il sottosegretario M5s Riccardo Fraccaro - Gli interventi già ammessi a detrazione sono aumentati del 376% in soli due mesi, per un totale di 338 milioni di euro. Da dicembre a oggi il valore dei nuovi cantieri è passato da 537 a ben 2.960”