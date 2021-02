1/14 ©LaPresse

Mario Draghi è il premier incaricato da Sergio Mattarella per formare un nuovo esecutivo in grado di affrontare la difficile situazione causata dalla pandemia di Covid-19 e di tenere unite le varie forze politiche. "Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso", ha detto il presidente della Repubblica nell'annunciare la scelta di affidare l'incarico all'ex presidente della Bce

Crisi di Governo, Mattarella: "Governo di alto profilo"