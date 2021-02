Conto di "conferire al più presto incarico per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”, ha dichiarato il capo dello Stato. Per poi aggiungere che la crisi sanitaria ed economica "richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo”. "Il presidente della Repubblica ha convocato per domani mattina (mercoledì 3 febbraio, ndr) al Quirinale il professor Mario Draghi”, ha confermato il portavoce Giovanni Grasso Condividi:

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani mattina, mercoledì 3 febbraio, al Quirinale il professor Mario Draghi. Lo ha confermato il portavoce del presidente della repubblica Giovanni Grasso, dopo che il capo dello Stato si è rivolto agli italiani, a margine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico che ha certificato il fallimento del mandato esplorativo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Conto di "conferire al più presto l'incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili - ha dichiarato il capo dello Stato -. Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso”.

"Serve un governo nella pienezza delle sue funzioni" leggi anche Carelli lascia il M5S: "Il Movimento ha perso la sua anima" La crisi sanitaria ed economica "richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo”, ha esordito il presidente della Repubblica ringraziando Fico per l’impegno profuso nel tentativo di trovare un accordo tra le precedenti forze di maggioranza. “Ora - ha proseguito - ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare l'emergenze sanitaria-sociale-economica-finanziaria o immediate elezioni anticipate”.

"In altri Paesi con elezioni aumento contagi" leggi anche Crisi di governo: trattativa in salita, oggi Fico torna al Colle. LIVE Mattarella ha poi spiegato i rischi di andare ad elezioni durante la crisi pandemica in corso. "Ci troviamo nel pieno della pandemia. Va ricordato - ha spiegato il capo dello Stato - che le elezioni non consistono solo nel giorno in cui ci si reca a votare ma includono molte e complesse attività precedenti. Inoltre la campagna elettorale richiede incontri, assemblee, comizi" dove "è impossibile mantenere i necessari distanziamenti". “In altri Paesi in cui si è votato obbligatoriamente si è verificato un grave aumento dei contagi - ha sottolineato -, e questo fa riflettere se pensiamo a tante vittime che ancora oggi continuiamo a registrare”. Poi ha aggiunto: ”Dallo scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi" per un governo, nel 2018 "5 mesi". Si tratterebbe, ha evidenziato, "di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgenti”.