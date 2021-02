Carelli lascia il M5S: "Il Movimento ha perso la sua anima"

L'annuncio con una nota: "Mentre entro nel Gruppo Misto della Camera voglio propormi come aggregatore di una nuova componente Centro - Popolari Italiani, che potrebbe diventare una casa accogliente per tutti i colleghi che intendono lasciare il Movimento ma temono di restare isolati"

CRISI DI GOVERNO: IL LIVEBLOG



Emilio Carelli lascia il M5S. Lo annuncia lui stesso con un comunicato: "Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima". Carelli, eletto nel 2018 tra le file dei 5 Stelle, farà ora parte del Gruppo Misto della Camera. "La mia decisione arriva dopo una lunga riflessione. Mentre entro nel Gruppo Misto della Camera voglio propormi come aggregatore di una nuova componente "Centro - Popolari Italiani", che potrebbe diventare una casa accogliente per tutti i colleghi che intendono lasciare il Movimento ma temono di restare isolati, ma anche per chi proviene da altri gruppi", aggiunge.