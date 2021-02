Alta tensione al tavolo di confronto sul nuovo governo. Renzi spinge per arrivare al nuovo esecutivo entro la settimana e chiede subito un programma e un documento di sintesi. Propone anche la bicamerale per le riforme guidata dall'opposizione e insiste sul Mes e dice no allo spacchettamento dei ministeri. I Cinquestelle ammettono il "confronto franco" ma sottolineano anche lo spirito costruttivo di tutti nonostante le "sensibilità diverse". Dicono no, dunque, alle proposte di Iv e rilanciano su reddito di cittadinanza, salario minimo, equo compenso e una riforma elettorale che reintroduca le preferenze. Fico cerca la quadra per poter tornare già oggi al Quirinale con un'indicazione chiara, Mattarella chiede continuità d'azione per i ministeri cui fanno capo crisi sanitaria e Recovery.

Per ricevere le notizie di Sky TG24: La newsletter sulle notizie più lette notizie ( clicca qui )

) Le notifiche su Facebook Messenger ( clicca qui )

) Le notizie audio con i titoli del Tg ( clicca qui)