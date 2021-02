Draghi è stato convocato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il 3 febbraio alle 12 al Quirinale. Dalla direzione generale del Tesoro alla presidenza della Banca Centrale europea, ecco la carriera dell'ex governatore, celebre in tutto il mondo per il "Whatever it takes" che pronunciò nel 2012 per lanciare il Quantitative easing.