Effetto Mario Draghi sulla Borsa, lo spread giù a 105 punti

Basta il nome di Mario Draghi per far girare in positivo i mercati finanziari. La prospettiva di un possibile governo guidato dall’ex presidente della Bce muove al rialzo l’Ftse Mib, che apre con un +2,5% sulla scia degli ottimi risultati dei titoli bancari. Un volano alimentato dallo Spread, che frena la sua salita con l’ipotesi “governo Draghi”. Il differenziale tra Btp decennale e Bund tedesco tocca livelli vicini a 100. Bene i titoli bancari, salgono Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banco BPM ( LA DIRETTA SULLA CRISI DI GOVERNO E LA SCELTA DI MARIO DRAGHI ).

Perché i mercati festeggiano

approfondimento

Ipotesi Draghi, ecco i possibili ministri dell’esecutivo

Dietro l’euforia dei mercati c’è la storia dell’ex governatore della Banca d’Italia e le sue precedenti azioni in campo economico, su tutte il Quantitative Easing, il piano della Bce per acquistare i titoli di Stato sul mercato che contribuì a salvare l’euro, oltre al nostro Paese. "Whatever it takes", tutto quello che serve, su questo scommettono gli analisti: un Mario Draghi che farà di tutto per salvare l’Italia.

La sua competenza nel settore e la sua conoscenza delle dinamiche dello Stato, unita alla suo profilo molto apprezzato in Europa, rende l’idea di un governo Draghi molto positiva per un’Italia in netta difficoltà da un lato sul fronte della ripresa economica, dall’altra sulle conseguenze della pandemia, con il Pil in picchiata nel 2020: -8,9%.