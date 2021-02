M5S, il 10 e 11 febbraio il voto su Rousseau sul governo Draghi

Tensione all’interno dei 5 Stelle

Sono giorni di tensione all’interno del M5s dove, nonostante la linea sia quella di avallare il nuovo esecutivo, non mancano alcuni distinguo. Su questo si è espresso in giornata anche il premier uscente Giuseppe Conte: “Non è un passo facilissimo per alcuni di loro, è comprensibile anche che ci siano delle perplessità. Ho detto loro quel che penso: questo è il momento di guardare alle sofferenze delle persone, cercare di concentrarsi sul bene del Paese". Per il Movimento, aggiunge, "la compattezza è un valore in sé".