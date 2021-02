Conte: temo presenza Lega ma M5s ago bilancia

"Abbiamo una missione, siamo l'ago della bilancia, siamo il partito di maggioranza relativa che deve far sentire il suo peso. Questo è il punto di partenza. Vito con i capigruppo sta conducendo un confronto molto serrato". Così il premier uscente Giuseppe Conte in assemblea M5s dove aggiunge: "Io temo molto la presenza della Lega" soprattutto per l'utilizzo delle risorse del Recovery. Ad esempio, "dobbiamo vigilare ed evitare che intervengano altri a declinare in altro modo la transizione ecologica, rendendola un mero slogan. Per tutte queste ragioni dobbiamo essere presenti: è difficile in questa fase, dire alcuni non li volgiamo, però ci sono dei margini per cui in modo astuto ci possiamo arrivare" ha aggiunto.