Berlusconi: con Draghi senza calcoli, decida su qualità

Il governo che sta per nascere sarà politico, sebbene con la presenza di tecnici, perché politico è un governo di "unita' nazionale". A Mario Draghi l'invito a "tenere conto delle indicazioni dei partiti", ma di far prevalere la "qualità". Cosi' Silvio Berlusconi parla per la prima volta dopo l'incarico a Draghi in un'intervista a La Repubblica. Secondo il leader di Forza Italia non c'è necessita' di una presenza dei leader di partito nell'esecutivo. Della svolta di Salvini non si stupisce, "era stato gia' al governo col M5S", della scelta della "signora Meloni" invece si', si "rammarica". Quanto ai grillini insofferenti per la convivenza con lui, beh, "infantilismo politico". "Circostanze eccezionali richiedono risposte eccezionali - spiega Berlusconi -. Impongono alla classe dirigente del Paese di mettere da parte le distinzioni, gli interessi di parte, i calcoli politici o elettorali e di dare una risposta di alto profilo, adeguata alla gravita' della situazione. Il momento è davvero gravissimo, per l'Italia e per il mondo intero, certamente e' la fase storica peggiore dopo la Seconda Guerra mondiale. Le persone continuano ad ammalarsi e a morire di Covid e a questo tragico costo umano si aggiunge un drammatico costo sociale ed economico per il lavoro, per le imprese, per le attività produttive".