Giuseppe Conte verso candidatura alle elezioni suppletive alla Camera

Il presidente del Consiglio uscente non correrà per la carica di sindaco di Roma ma punta a sostituire Padoan alla Camera. La decisione sarebbe arrivata nel fine settimana, con M5s e Pd concordi

Al momento sono solo rumor, nulla di certo è stato ancora scritto, ma il destino di Giuseppe Conte sembra delinearsi sempre più concreto all’orizzonte nella forma di un seggio da parlamentare. Secondo fonti citate dal Corriere della Sera, infatti, nella notte tra sabato e domenica il presidente del Consiglio uscente avrebbe preso la sua decisione.

No al Campidoglio leggi anche Elezioni, Conte sulla sua candidatura a sindaco di Roma: “No grazie” Non farà il sindaco di Roma, carica per la quale il suo nome era circolato ed era stato vagliato da Movimento 5 stelle e Partito democratico, al di là delle smentite, ma correrà alle supplettive per la Camera, per raccogliere il posto lasciato libero dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, dimessosi a novembre per assumere l’incarico di presidente di Unicredit.

Data ancora da fissare leggi anche Crisi di governo, Conte: "Non entrerò nel governo Draghi" La data del voto che potrebbe consacrare Conte come rappresentante dei cittadini, dopo essersi presentato come loro “avvocato” da presidente del Consiglio, ancora non c’è. Spetterà al nuovo governo (LO SPECIALE, IL LIVEBLOG) sceglierla, anche se l’esecutivo uscente aveva fissato un termine entro il 31 marzo. C’è invece il collegio, quello uninominale di Siena, il numero 12 della Toscana, che comprende il capoluogo di provincia e altri trentacinque comuni vicini.