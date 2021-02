Il capo politico del Movimento dopo l'incontro con il presidente incaricato, il più lungo della prima tornata: "Abbiamo ribadito che serve ed è essenziale una maggioranza politica solida". Il M5s chiede di "ripartire dalla maggioranza precedente". Crimi ha aggiunto: "Abbiamo detto a Draghi di non indebolire misure come il reddito di cittadinanza". Grillo: "Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l'insuccesso sicuro: voler accontentare tutti". ARTICOLO E VIDEO