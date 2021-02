Da Matteo Salvini arriva un’altra netta apertura a Mario Draghi, dopo le consultazioni con il premier incaricato: "Siamo a disposizione, noi non poniamo condizioni. Altri lo fanno, noi nessuna condizione né su persone né sulle idee”, ha detto il leader della Lega dopo l’incontro. “Il bene del Paese deve superare l'interesse personale e partitico", ha proseguito Salvini spiegando che "è stata mezzora di confronto interessante e stimolante sui temi concreti sull'idea dell'Italia che per diversi aspetti coincide" (CONSULTAZIONI, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE ).

Salvini, comunque, ha ribadito dal suo partito arriverà o un sì convinto oppure un no: "La Lega non sarà per il forse, se sarà sì sarà un sì convinto e saremo partecipi, non alla finestra. Se non ci saranno le condizioni, allora sarà un giudizio diverso. Ma io penso che stiamo dimostrando lealtà e serietà".

"Draghi deciderà sulla squadra, ma no a veti alla Lega"

leggi anche

Consultazioni, Zingaretti: "Fiducia a Draghi, faremo proposte"

Sulla composizione della futura squadra di governo, Salvini ha sottolineato: "Non siamo noi a chiedere, non abbiamo chiesto posti, lasciamo a Draghi decidere come organizzare la squadra". Ma avverte: "Semplicemente essendo il primo partito, non accettiamo che altri dicano: 'Loro no!' perché significa dire no all'Italia, specie sentirselo dire da chi ha il 2%. Comunque credo che Draghi saprà amalgamare e coinvolgere tutti".



“No a tasse, semmai una pace fiscale”

"Noi siamo a disposizione”, ha ribadito Salvini dopo il colloquio con Draghi. “Siamo la prima forza politica del Paese, siamo una forza che dove governa lo fa con ottimi risultati a differenza di altri crediamo non si può andare avanti a colpi di no". E sui temi posti dalla Lega ha spiegato: abbiamo detto no "a tasse, semmai una pace fiscale per aiutare i cittadini. Molto tempo è stato impegnato sui temi di sviluppo, crescita, cantieri, ripartenza, edilizia e opere pubbliche. Credo sia fondamentale per ridare lavoro, ad esempio dalla Tav al ponte sullo Stretto, dal Brennero alla Pedemontana fino a sviluppo dei porti. Su questo penso ci sia una sensibilità comune: su sviluppo cantieri, lavoro e imprese, compatibilmente con l'ambiente".