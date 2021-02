Il Movimento vede il presidente incaricato. L’ex capo politico su Facebook: “Sono certo che ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale. Oggi è un momento di compattezza con la presenza di tutti, di Grillo, Casaleggio e anche di Conte. La famiglia si allarga”. A Montecitorio un vertice con i big e i ministri Condividi:

"Oggi è un momento di compattezza con la presenza di tutti, di Grillo, Casaleggio e anche di Conte. Oggi la famiglia si allarga". A dirlo è Luigi Di Maio, nel giorno in cui il M5s incontra il presidente Mario Draghi per discutere di un eventuale appoggio a un governo guidato dall’ex presidente della Bce. (AGGIORNAMENTI - SPECIALE) Un colloquio delicato, specialmente alla luce della spaccatura all’interno del Movimento, diviso fra chi vorrebbe sostenere l’esecutivo e l’ala più dura, vicina a Di Battista, che invece è contraria.

Di Maio: “La posta in gioco è alta, il M5s sarà responsabile” leggi anche Governo, Draghi al terzo giorno di consultazioni: incontra Lega e M5s "Adesso dobbiamo ripartire in maniera convinta, per questo sono certo che ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale - scrive Di Maio su Facebook - Dobbiamo farlo per gli italiani, ci sono 209 miliardi da spendere. La posta in gioco per il Paese è altissima". "Siamo la prima forza politica in Parlamento - conclude - abbiamo delle responsabilità nei confronti degli italiani e sapremo affrontare al meglio anche questa delicata fase".

Grillo, Conte, Casaleggio e i big del M5S alla Camera leggi anche Consultazioni, Zingaretti: "Fiducia a Draghi, faremo proposte" Intanto Beppe Grillo è alla Camera per il vertice M5S che precede le consultazioni: è arrivato a Montecitorio in auto entrando direttamente nel garage. Negli stessi minuti anche Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e il premier uscente Giuseppe Conte sono giunti a Montecitorio. Già presenti anche quasi tutti i ministri M5s chiamati a partecipare al vertice, da Stefano Patuanelli - secondo cui "il movimento è compatto - a Fabiana Dadone, da Federico D'Incà ad Alfonso Bonafede. Primo giorno da leader M5S? "Non mi risulta", replica il premier uscente Conte rispondendo ai cronisti prima di arrivare a Montecitorio. E a chi gli chiede se oggi per lui sia un nuovo inizio risponde: "Lo saprete...".