6/16 ©Ansa

PD - Il segretario Nicola Zingaretti ha annunciato il sostegno del suo partito, spiegando che invierà “proposte per un programma di governo forte, di lunga durata”. Zingaretti ha fatto un elenco dei temi indicati dal Pd come prioritari: "Accelerare gli investimenti" sulla transizione ecologica e digitale, fisco all'insegna della progressività, semplificazione burocratica per aziende e cittadini, con una attenzione per il terziario e il commercio colpito in modo violento dalla pandemia

Consultazioni, Zingaretti: "Renzi contro alleanza Pd con Leu e M5S