Effetto Draghi sullo spread, addio al dibattito sul Mes? Ecco perché

La discesa dei tassi sui nostri titoli di Stato potrebbe, a cascata, disinnescare il dibattito politico sull’uso del Mes. In che modo? Semplicemente, rendendo non più conveniente, da un punto di vista economico, l’uso dei fondi europei destinati alla sanità. Vediamo come

La discesa dello spread, innescata dalla fiducia degli investitori nel tentativo di Mario Draghi, ha un primo effetto concreto sulle nostre tasche: il Tesoro può indebitarsi a tassi più vantaggiosi. Il rendimento dei Btp è sceso in questa fase a mezzo punto percentuale, meno della metà dell'estate scorsa, la differenza di rendimento coi bund tedeschi è scesa sotto 100, ossia l’1%, per la prima volta da oltre 5 anni. Le previsioni degli analisti puntano su un ulteriore calo, secondo i più ottimisti fino in area 60 punti, che poi è il livello della Spagna (per restare a economie simili alla nostra).

Costo del debito scende verso zero

Il miglioramento potrebbe impattare anche sul Mes, il fondo salva-Stati ‘riconvertito’ alle spese sanitarie. Perché renderebbe meno distante, da un punto di vista finanziario, il costo che paghiamo per emettere Btp con quello che pagheremmo per avere il Mes. Come mai? Quanto costano i 30 e passa miliardi del Mes? Risposta complessa, ma in definitiva parliamo di un prestito a tassi molto convenienti, prossimi allo zero.

Quanto costerebbe perdere i soldi del Mes

In dettaglio, il Mes raccoglie soldi sul mercato, a seconda della scadenza a 7 o 10 anni, a tassi negativi; e poi li gira agli Stati che ne fanno richiesta applicando ricariche minime; insomma, il costo può oscillare tra poco sotto e poco sopra lo zero, e comunque, nella peggiore delle ipotesi, non arriva allo 0,2%, come mostra il nostro grafico (l'area gialla).