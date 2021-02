Il sì a Draghi da Berlusconi, Zingaretti, Salvini e Grillo chiude il secondo giro di consultazioni del presidente incaricato. Oggi alla Camera la sfilata delle parti sociali e, su Rousseau, il via al voto degli iscritti al M5s sul nuovo governo fino a giovedì' alle 13. Sulla strada del professore l'unico stop è di Fratelli d'Italia: "Ha detto no alla flat tax", dice Meloni. Salvini invece conferma piena apertura, anche sul fisco: "Non aumenta le tasse. Chiediamo la pace fiscale". Svolta della Lega anche al Parlamento europeo con il sì al Recovery. Credito senza condizioni da Berlusconi, al ritorno in prima persona alle consultazioni. Il Pd non pone veti: 'La Lega? Il perimetro del governo lo decide Draghi', dice Zingaretti.

