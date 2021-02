Il capo politico del Movimento annuncia la temporanea sospensione della votazione prevista in origine per le 13 di oggi. E aggiunge: i nuovi orari "saranno successivamente comunicati"

"Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati". A dare l'avviso è il capo politico del M5S, Vito Crimi, in un post apparso questa mattina sul blog delle Stelle ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - COSA SUCCEDE OGGI ). Il Movimento accoglie così la richiesta di Beppe Grillo, arrivata dopo le consultazioni di ieri con il premier incaricato Mario Draghi. Grillo aveva infatti anticipato: Draghi "mi ha dato ragione su tutto", ma "votare su queste robe" su Rousseau "no, aspettiamo un attimo. Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare". "Aspettiamo un attimo a fare delle domande a cui voi dovete dare delle risposte, un po' di pazienza", aveva aggiunto.

Lo stop di Grillo dopo le consultazioni

approfondimento

M5s, da Di Maio ai governi: ecco quando si è votato su Rousseau

In un video dopo le consultazioni, il fondatore del M5s aveva anche spiegato: "Io mi aspettavo il banchiere di Dio, invece è un grillino, mi ha detto 'io vorrei iscrivermi...'". Il garante del M5s aveva poi sottolineato di aver proposto al premier incaricato che l'ambiente sia pilastro dell'azione di governo: "Ho detto "primo non ci deve entrare la Lega perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto "non lo so, eh vediamo...".