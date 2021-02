7/8 ©Ansa

Gli assicuratori hanno dato la loro "disponibilità ad essere presenti in maniera centrale in questa difficile ma storica, quanto mai necessaria operazione di rilancio che ci apprestiamo a vivere". Lo ha affermato Maria Bianca Farina, presidente Ania (Associazione nazionale imprese assicurazione). "Il contributo che gli assicuratori possono dare", ha spiegato, "poggia su due pilastri: da una parte la protezione di cittadini e imprese, dove il governo non arriva, in una partnership pubblico-privata, dall'altra investimenti a lungo termine"