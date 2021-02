Il governo guidato da Mario Draghi "è la risposta all'emergenza e durerà per il tempo necessario per superare la crisi sociale, sanitaria ed economica". Queste alcune delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni con il premier incaricato. L'esecutivo dell'ex presidente della Bce è "la risposta unitaria che avevamo chiesto per primi", ha aggiunto il leader di Forza Italia, arrivato a Roma appositamente per questo importante appuntamento