Modello Bertolaso, cosa propone Salvini a Draghi per i vaccini Covid

L'ex capo della Protezione civile, chiamato da Fontana, come consulente per la campagna vaccinale della Regione, ha fissato l'obiettivo: vaccinare tutti i lombardi entro giugno. Secondo il leader della Lega si tratta di un programma da seguire su scala nazionale

“Proporremo a Draghi il modello Bertolaso”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in vista dell’incontro previsto per domani pomeriggio col premier incaricato per il secondo giro di consultazioni (AGGIORNAMENTI). "La priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni", ha riferito Salvini. Ma cosa è e in cosa consiste il "modello Bertolaso"? L’ex vicepremier si riferisce al piano messo a punto dall’unità di crisi della Regione Lombardia, guidata appunto dall’ex capo della Protezione civile, chiamato come consulente dal governatore Attilio Fontana, nel tentativo di proteggere dal coronavirus, nel minor tempo possibile, tutta la popolazione (COVID-19, IL LIVEBLOG).

Bertolaso: “Vaccinare tutta la Lombardia entro giugno” vedi anche Vaccino Covid, in quali regioni è possibile prenotare per gli over 80 Nei giorni scorsi, Bertolaso ha definito la campagna vaccinale della Lombardia "la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia”. Bertolaso, nella sua prima conferenza stampa da consulente, ha spiegato che "se arriveranno i vaccini, perché se non abbiamo la materia prima diventa un esercizio complesso, il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno sarà assolutamente possibile”.



Quasi 10 milioni di lombardi da vaccinare leggi anche Vaccini anti Covid, tutti quelli prodotti nel mondo Gli abitanti della Lombardia sono oltre 10 milioni, con oltre 1,3 milioni di abitanti tra 0 e 14 anni esclusi dalla vaccinazione. I dubbi sull’obiettivo posto da Bertolaso sono parecchi. Secondo un calcolo fatto da Panorama, per vaccinare tutta la popolazione entro giugno bisognerebbe somministrare 137mila dosi al giorno. Secondo un ricercatore della Bocconi, intervistato dal Corriere, vanno vaccinati 119mila lombardi al giorno.



Cosa prevede il modello Bertolaso leggi anche Covid Lombardia, Bertolaso: "Per vaccinazioni anche hangar Linate" Il consulente di Fontana, dal canto suo, crede di potercela fare attraverso l’utilizzo massivo di risorse, spazi e di un servizio attivo 24 ore su 24: “Si tratta di mobilitare la Protezione civile della Lombardia, gli oltre 400mila volontari, di oltre 400 associazioni, la Croce Rossa italiana, delle Misericordie, degli alpini, si tratta semplicemente di immaginare una grande orchestra”. L’ex numero uno della protezione civile ha spiegato anche, per grandi linee, cosa prevede il suo piano. Per le vaccinazioni di massa l'intenzione è di utilizzare anche i drive-in dove ora vengono eseguiti i tamponi, oltre a spazi come il Terminal 2 di Malpensa, un hangar di Linate, villa Erba a Cernobbio, palestre e discoteche chiuse. Sul fattore tempo, fondamentale per centrare l’obiettivo, Bertolaso ha detto: "Non si lavora solo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ma anche dalle 8 di sera alle otto fino alle 8 di mattina, a turni. Questa è una grande operazione per salvare la vita della persone”.