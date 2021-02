Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Ogni sindaco riceverà la richiesta di indicare spazi dove poter fare questo genere di attività di vaccinazione - spiega Guido Bertolaso, nominato come consulente della campagna vaccinale in Lombardia -. Il sindaco del paese di mille abitanti ci indicherà la palestra, per esempio, l'aeroporto di Lineate ci metterà a disposizione tutti gli hangar: vogliamo riflettere su quali spazi avremo a disposizione e su quali facilità di accesso". Ieri Bertolaso ha affermato: "L'obiettivo di vaccinare tutta la Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile".

“In Lombardia abbiamo 700mila over 80, per loro la vaccinazione partirà entro la fine del mese di febbraio": lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia.

"L'inizio della somministrazione dei vaccini anti-Covid per gli ultraottantenni è previsto per il 24 febbraio", ha poi annunciato l'assessore al Welfare, Letizia Moratti, in Consiglio regionale spiegando come prenotare. La vicepresidente della Regione ha inoltre illustrato le diverse fasi di cui si compone il piano vaccinale sul territorio. Sulla nomina di Bertolaso si è espresso con favore anche il professor Massimo Galli.

A Codogno, nuovo sfregio al manifesto in onore degli operatori sanitari e divenuto simbolo dell'emergenza.

Con 22.699 tamponi effettuati è di 912 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrato in Lombardia, una percentuale dunque del 4%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Davvero ritiene possibile vaccinare 10 milioni di lombardi entro il mese di giugno? "In Inghilterra hanno cominciato a vaccinare gli inglesi mi pare l'8 di dicembre e a distanza neanche di due mesi sono stati capaci di vaccinare cinque milioni di inglesi - risponde al Tg3 Lombardia il consulente per la vaccinazione anti covid per la Regione Lombaria, Guido Bertolaso -. Non capisco per quale ragione non dovremmo esserne capaci anche noi". "C'è un problema di scorte - riflette - un problema di vaccini che devono essere disponibili. Qui si tratta di mobilitare la Protezione civile della Lombardia, gli oltre 400mila volontari, di oltre 400 associazioni, la Croce Rossa italiana, delle Misericordie, degli alpini, si tratta semplicemente di immaginare una grande orchestra". Dove si vaccinerà ? "Ogni sindaco riceverà la richiesta di indicare spazi dove poter fare questo genere di attività di vaccinazione - spiega Bertolaso -. Il sindaco del paese di mille abitanti ci indicherà la palestra, per esempio, l'aeroporto di Lineate ci metterà a disposizione tutti gli hangar: vogliamo riflettere su quali spazi avremo a disposizione e su quali facilità di accesso". Vaccinazioni 24 ore su 24? "Non si lavora solo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ma anche dalle 8 di sera alle otto fino alle 8 di mattina, a turni. Questa è una grande operazione per salvare la vita della persone". Quanto ha influito sulla scelta di accettare l'incarico il fatto di aver contratto il covid? "Molto - ha risposto Bertolaso -: sono medico, sono uno che ha anche esperienza di organizzazioni d'emergenza, mi sono trovato dall'altra parte del tavolo, come malato e come paziente. Ho vissuto l'ansia, la paura, il terrore di non farcela. Ci manca solamente la bicicletta, che è il vaccino; se avremo quello, garantisco che questo risultato lo possiamo tranquillamente ottenere".