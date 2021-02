Vaccino Covid, in quali regioni è possibile prenotare per gli over 80

8/22 ©Ansa

LOMBARDIA - Nei prossimi giorni i cittadini cominceranno a ricevere informazioni via mail o via posta. Ci sarà un portale online ad hoc per registrarsi dal 16 febbraio, con una procedura in tre passaggi. Le prime somministrazioni sono in calendario per il 24 febbraio

