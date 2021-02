Coronavirus, aumenta nel mondo la fiducia nei vaccini anti-Covid

Lo ha sottolineato un sondaggio curato dagli esperti dell’Institute Global Health Innovation dell’Imperial College di Londra, in collaborazione con YouGov, che ha preso in esame 15 diversi Paesi nel mondo. La fiducia nei confronti dei sieri contro il coronavirus è passata dal 41% di novembre 2020 al 54% di gennaio 2021

La classifica dei Paesi fiduciosi

Il mondo, in sostanza, si sente maggiormente fiducioso, oggi e rispetto ad alcuni mesi fa, pensando ai sieri sviluppati contro il nuovo coronavirus. Tra le popolazioni maggiormente fiduciose, spiccano i britannici, mentre i giapponesi sono risultati i più diffidenti. In quasi tutti i Paesi monitorati dal sondaggio, comunque, la tendenza è quella di una maggiore apertura. Il primato, come detto, va al Regno Unito, arrivato al 70% di consenso, era al 41% solo lo scorso novembre, a cui segue la Danimarca, passata dal 40% al 59% e quindi i Paesi Bassi, la cui percentuale è oscillata dal 28% al 50%. L’Italia, in questa particolare classifica, si attesta al sesto posto: assolutamente d’accordo a farsi vaccinare il prima possibile è il 44% degli intervistati oggi, a novembre era il 31%. La Francia, invece, risulta come fanalino di coda della classifica, seppure la più malfidente, tra i Paesi in cui la fiducia è aumentata, dato che ha visto comunque raddoppiare l’indice di gradimento, passato dal 15 al 30%.