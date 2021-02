Covid Lazio, al via le vaccinazioni per gli over 80

E' iniziata la vaccinazione degli over 80 allo Spallanzani e in altri 49 punti di somministrazione nel Lazio (di cui 22 nella Capitale). Tra i primi a vaccinarsi all'istituto per le malattie infettive di Roma, è Nicola, un 86enne. "E' andata benissimo - ha detto - sono rimasto ammirato dell'organizzazione, della puntualità e del modo in cui ci hanno accolto i medici. Aveva prenotato online mio figlio e sono stato tra i primi stamattina - aggiunge - Speriamo di uscire presto da questa pandemia. Ora mi sento più tranquillo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)