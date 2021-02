4/17 ©Ansa

M5S - "Una misura come il Mes va fatta se c'è un piano, una convienenza economica e non ci sono. Infatti da Draghi il Mes non è stato minimamente elencato come punto dell'azione di governo", ha detto il capo politico M5S Vito Crimi dopo le consultazioni alle quali ha partecipato anche Beppe Grillo. "Sul reddito di cittadinanza abbiamo ribadito l'importanza e assicurazione che oggi è più che mai necessario rafforzare le misure di sostegno", ha aggiunto Crimi

M5s, sulla piattaforma Rousseau il voto sul governo Draghi