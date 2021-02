La "Draghipedia": il pensiero del premier incaricato in 38 parole

Mario Draghi è uno degli italiani più noti nel mondo, ma ciò nonostante per molti il suo pensiero e le sue idee rimangono un mistero. Draghi in effetti è molto conosciuto, ma ha lavorato dal 2011 al 2019 a Francoforte come presidente della Bce, e dunque lontano dalla politica italiana. Anche per questo, quando il presidente Mattarella gli ha conferito l'incarico, tra le ricerche online più gettonate vi era anche quella di chi si chiedeva quale sia il "partito" di Mario Draghi.

Il premier incaricato non ha mai militato in un partito, ma non per questo non si è esposto in passato sui dossier più concreti della politica italiana. In questo articolo abbiamo raccolto 38 frasi tra le più incisive e attuali pronunciate da Draghi, che possono far intuire qualcosa in più sul possibile futuro programma di governo.



Scorri la tabella per leggere le frasi che abbiamo inserito nella "Draghipedia" e ricerca le parole che ti interessano nella prima barra in alto.