Meeting di Rimini, Mario Draghi inaugura l'edizione 2020

Il tema dell'iniziativa, organizzata da 40 anni da Comunione e Liberazione, è quello della ripartenza del mondo in epoca post-Covid. Per l'inaugurazione di questa edizione speciale è stato chiamato l'ex presidente della Bce

Mario Draghi apre il Meeting di Rimini 2020 che quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, è stato organizzato in un'edizione speciale senza il mega-incontro nei padiglioni della fiera riminese. Il tema dominante dell'iniziativa dal titolo "Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime" è quello della ripartenza del mondo in epoca post-Covid.

Il Meeting di Rimini

L'evento, da 40 anni, è organizzato da Comunione e Liberazione. Per l'edizione 2020 sono previste ogni giorno due iniziative al vicino Palacongressi, con al massimo 400 persone, mentre tutto il resto si potrà seguire online. All'interno dei vari appuntamenti si ragiona sulle questioni della vita, della politica, dell'economia e della religione mettendo a confronto opinioni diverse. Il Meeting prosegue fino a domenica con, in presenza o in collegamento, dirigenti d'azienda, esperti di sanità, ministri e presidenti di Regione fra cui Roberto Speranza, Paolo Gentiloni, Roberto Gualtieri, Paola De Micheli, Luigi Di Maio.