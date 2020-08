Meeting Rimini 2020, il messaggio del presidente Mattarella

Il messaggio del presidente della Repubblica inviato a Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli

Sergio Mattarella, alla vigilia del Meeting di Rimini, ha inviato un messaggio al presidente della Fondazione Bernhard Scholz per salutare l’avvio delle conferenze della manifestazione, che andranno dal 18 al 23 agosto, sottolineando come questa quarantunesima edizione si svolga “mentre la terribile pandemia ( SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) semina sofferenze e morte a ogni latitudine, facendo irruzione nella nostra storia e costringendoci a un rallentamento, purtroppo con pesanti conseguenze economiche e sociali”.

Mattarella: "Necessarie integrazione e solidarietà europea"

Il presidente della Repubblica si è soffermato anche sulla situazione dell'Italia, scrivendo che "il nostro Paese ha dato prova, ancora una volta, delle sue energie morali e civili e soltanto nell'integrazione e nella solidarietà europea può costruire un domani adeguato per i suoi figli". Per Mattarella si tratta di un impegno economico, sociale, culturale a cui "tutti possiamo e dobbiamo contribuire. Le istituzioni anzitutto e l'intera società, con le sue forze economiche e le sue preziose autonomie sociali. Questo è il percorso per colmare i ritardi e rendere più saldi l'Italia e l'avvenire delle sue giovani generazioni".