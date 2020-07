Il Meeting di Rimini 2020 riporta i politici sul palco

È una delle prime occasioni, a livello nazionale, per riflettere sul periodo successivo all'emergenza coronavirus e al lockdown. Il Meeting di Rimini 2020 - dal titolo "Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime" - riporta sul palco i politici per discutere delle sfide post-Covid (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La manifestazione, che si terrà dal 18 al 23 agosto, sarà visibile in streaming su piattaforme digitali (sito, social e canale YouTube), ma alcuni eventi saranno in presenza al Palacongressi di Rimini (nel rispetto nelle regole anti-coronavirus). Questa duplice veste permette al Meeting di diventare più digitale e internazionale: gli incontri saranno trasmessi in diretta in italiano e in inglese, e in differita con traduzione di varie lingue come spagnolo e tedesco.